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Кабмин выделил 1,4 млрд на поддержку пострадавших от ЧС дальневосточных аграриев

Средства поступят в Амурскую область, Еврейский автономный округ, Якутию, а также Хабаровский и Забайкальский край.

21 ноября, 07:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ утвердило распоряжение о поддержке дальневосточных аграриев, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций в 2021 году. Как следует из документа, который подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, на эти цели кабмин выделит 1,4 миллиарда рублей.

Наибольшая господдержка будет направлена в Амурскую область, где урон сельхозкультурам и инфраструктуре был признан наибольшим. От общей суммы туда поступит один миллиард рублей. Остальные средства будут распределены между Якутией, Еврейской автономной областью, а также Забайкальским и Хабаровским краем.

"Федеральное финансирование позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более трёх тысяч местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. За счёт этих средств аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам", — говорится на сайте правительства.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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