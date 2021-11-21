Польша сообщила о снижении числа беженцев на границе с Белоруссией
Однако там уверены, что миграционный кризис ещё далёк от завершения.
Фото © ТАСС / Щеглов Леонид
Количество беженцев на границе Польши и Белоруссии снизилось. Об этом со ссылкой на польскую погранслужбу сообщает агентство Reuters.
"Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные — из десятков человек. Иностранцы были агрессивны — бросали камни, петарды и слезоточивый газ", — сообщили в погранслужбе.
Там рассказали, что ещё в среду прорваться через границу пыталось около 500 мигрантов. В четверг их число снизилось в два раза. В пятницу силовики зафиксировали 195 попыток незаконного перехода границы. При этом, несмотря на снижение числа беженцев, в ведомстве считают, что миграционный кризис ещё далёк от завершения.
Накануне Государственный погранкомитет Республики Беларусь сообщал о попытках силовиков Польши, Литвы и Латвии вытеснить со своих территорий беженцев.
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