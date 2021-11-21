Польша сообщила о снижении числа беженцев на границе с Белоруссией

Количество беженцев на границе Польши и Белоруссии снизилось. Об этом со ссылкой на польскую погранслужбу сообщает агентство Reuters.

"Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные — из десятков человек. Иностранцы были агрессивны — бросали камни, петарды и слезоточивый газ", — сообщили в погранслужбе.

Там рассказали, что ещё в среду прорваться через границу пыталось около 500 мигрантов. В четверг их число снизилось в два раза. В пятницу силовики зафиксировали 195 попыток незаконного перехода границы. При этом, несмотря на снижение числа беженцев, в ведомстве считают, что миграционный кризис ещё далёк от завершения.