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Мосбиржа остановила торги по ценным бумагам "Роснано"

Ранее на встрече с инвесторами стороны констатировали, что текущая финансовая модель компании требует корректировок.

21 ноября, 06:53
<p>Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий

Московская биржа приостановила торги ценными бумагами компании "Роснано". Об этом сообщается в пресс-релизе биржи.

"Принято решение приостановить торги с 17 часов 08 минут по московскому времени 19 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

Всего с торгов было снято девять выпусков облигаций. Их общий объём составляет 70 миллиардов рублей. При этом на Мосбирже не информировали, что стало причиной такого решения и когда торги возобновятся.

Ранее в "Роснано" сообщали, что провели встречу с крупными держателями облигаций. На ней обсуждалась реструктуризация долгов компании и возможные негативные сценарии, после чего стороны пришли к выводу, что текущая финансовая модель "Роснано" требует поправок. Приостановку торгов ценными бумагами там пока не комментировали.

Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" приостановил продажу газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, объяснив это ранним началом отопительного сезона.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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