Мосбиржа остановила торги по ценным бумагам "Роснано"

Московская биржа приостановила торги ценными бумагами компании "Роснано". Об этом сообщается в пресс-релизе биржи.

"Принято решение приостановить торги с 17 часов 08 минут по московскому времени 19 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

Всего с торгов было снято девять выпусков облигаций. Их общий объём составляет 70 миллиардов рублей. При этом на Мосбирже не информировали, что стало причиной такого решения и когда торги возобновятся.

Ранее в "Роснано" сообщали, что провели встречу с крупными держателями облигаций. На ней обсуждалась реструктуризация долгов компании и возможные негативные сценарии, после чего стороны пришли к выводу, что текущая финансовая модель "Роснано" требует поправок. Приостановку торгов ценными бумагами там пока не комментировали.