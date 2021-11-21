Мосбиржа остановила торги по ценным бумагам "Роснано"
Ранее на встрече с инвесторами стороны констатировали, что текущая финансовая модель компании требует корректировок.
Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий
Московская биржа приостановила торги ценными бумагами компании "Роснано". Об этом сообщается в пресс-релизе биржи.
"Принято решение приостановить торги с 17 часов 08 минут по московскому времени 19 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.
Всего с торгов было снято девять выпусков облигаций. Их общий объём составляет 70 миллиардов рублей. При этом на Мосбирже не информировали, что стало причиной такого решения и когда торги возобновятся.
Ранее в "Роснано" сообщали, что провели встречу с крупными держателями облигаций. На ней обсуждалась реструктуризация долгов компании и возможные негативные сценарии, после чего стороны пришли к выводу, что текущая финансовая модель "Роснано" требует поправок. Приостановку торгов ценными бумагами там пока не комментировали.
Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" приостановил продажу газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, объяснив это ранним началом отопительного сезона.
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