Собянин сообщил о снижении числа мигрантов на стройках Москвы

В Москве значительно снизилось количество мигрантов, работающих на строительных площадках. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, в условиях эпидемии коронавируса произошло снижение миграционного потока, но, несмотря на это, объёмы строительства в столице увеличились почти в два раза по сравнению с показателями 2016 года.