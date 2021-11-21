Собянин сообщил о снижении числа мигрантов на стройках Москвы
При этом, по его словам, объёмы строительства выросли почти в два раза.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В Москве значительно снизилось количество мигрантов, работающих на строительных площадках. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, в условиях эпидемии коронавируса произошло снижение миграционного потока, но, несмотря на это, объёмы строительства в столице увеличились почти в два раза по сравнению с показателями 2016 года.
Ранее Лайф сообщал о том, что власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который предусматривает отказ от использования труда мигрантов. При этом в мэрии считают, что строительная отрасль должна требовать в три раза меньше людей, но зарплата у них должна быть в 2–3 раза выше.
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