Заммэра Москвы Ликсутов подвёл итоги двух лет работы МЦД. Видео © Дептранс Москвы

21 ноября 2019 года была запущена система Московских центральных диаметров (МЦД). Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов отметил, что спустя два года можно сказать: проект точно состоялся.

"Состоялся он благодаря совместной работе и Правительства Москвы, и Правительства Московской области с нашими коллегами из РЖД, и, конечно, с Правительством Российской Федерации, Министерством транспорта. Можно сказать, что когда все объединяются, чтобы решить транспортные проблемы какого-то региона, а здесь и Подмосковье, и Москва, то обязательно такие масштабные проекты, которых считаные единицы в мире, получаются и реализовываются", — подчеркнул Ликсутов.

По словам руководителя столичного Дептранса, крайне важно, что старт МЦД дал президент России Владимир Путин. Глава государства стоял у основ проекта и позволил своими поручениями и вниманием реализовать его в такие короткие сроки, отметил Ликсутов.

"За эти два года более 300 миллионов пассажиров воспользовалось этими поездками. В рабочий день 570 тысяч пассажиров передвигаются из Москвы в Московскую область и из Московской области в Москву. Порядка 200 тысяч пассажиров ежедневно пользуется бесплатными пересадками на Московский метрополитен и Московское центральное кольцо. Это говорит о том, что созданная инфраструктура отлично вписалась в другую транспортную систему Москвы. Количество людей, которые пользуются этими пересадками, возрастает каждый день", — рассказал заммэра столицы.

Также он отметил интерес к проекту жителей Подмосковья, которые ждут его развития. Речь идёт о линиях МЦД-3 и МЦД-4. Их планируется запустить в ближайшие пару лет.

Ликсутов обратил внимание, что диаметры позволили не только обеспечить передвижение жителей Подмосковья в столицу, но и дали москвичам удобную связь между районами. За два года работы МЦД 300 миллионов пассажиров сэкономили более шести миллиардов рублей благодаря скидке и тарифу, включающему пересадку. Такие проекты существенным образом разгружают дороги и дают альтернативу передвижению на личном транспорте, отметил заммэра.

"К запуску диаметров мы поменяли все поезда. У нас там работают и "Иволги", и "Ласточки", и аэроэкспрессы двухэтажные вписались в эту инфраструктуру. Средний возраст — 3 года. Это уникальная для России пригородная железнодорожная система с таким качеством подвижного состава. Реально она составила альтернативу для личного автомобиля", — сказал Ликсутов.

По его словам, во время подготовки к проекту было открыто и реконструировано более 22 станций пригородного железнодорожного комплекса Москвы и Подмосковья. Там, где возможно, была организована пересадка на метро и наземный транспорт. При этом данная интеграция ещё будет продолжаться несколько лет с учётом Большой кольцевой линии метро, появятся новые пересадки. Глава Дептранса подчеркнул, что их постараются сделать максимально комфортными и удобными, чтобы стимулировать жителей столичного региона активнее пользоваться разными видами городского транспорта.