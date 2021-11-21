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Овечкин сократил отставание от рекорда НХЛ по голам в большинстве до двух шайб

Также Ови вышел на второе место в снайперской гонке текущего сезона. Лидеру он уступает четыре гола.

21 ноября, 06:56

Фото © ТАСС / The Canadian Press / PA Images

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе Шаркс". Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу столичных.

Первая шайба 36-летнего Овечкина в матче стала для него 272-й в большинстве. Он лишь на два гола отстаёт от Дэйва Андрейчука, которому принадлежит лучший результат в истории по этому показателю. После двух шайб в матче с "акулами" у россиянина стало 744 гола в НХЛ. От занимающего третье место Яромира Ягра Овечкин отстаёт на 22 результативных броска.

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В снайперской гонке текущего сезона Ови вышел на второе место. Он делит его с Эндрю Манджипани, у обоих по 14 шайб. Лидирует же Леон Драйзайтль с 18. Вратарь "Сан-Хосе" Эдин Хилл стал 151-м голкипером НХЛ, которого пробил Овечкин. Лучше него показатели только у восьми игроков. На первой строчке — Ягр, который забивал 178 вратарям. Ближайшие к россиянину — Майк Гартнер и Теему Селянне (по 152).

Ранее Овечкин догнал Павла Дацюка в списке лучших российских ассистентов НХЛ.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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