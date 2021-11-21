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Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговой системы

Российский лидер подчеркнул, что именно от них зависит пополнение бюджетов и формирование благоприятного предпринимательского климата.

21 ноября, 07:35
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, именно от них напрямую зависит пополнение бюджетов, формирование благоприятного предпринимательского климата и комфортных условий для россиян при уплате налогов. Он также отметил современные технологии, благодаря внедрению которых стало возможным укрепление налоговой системы страны.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", — заключил Путин.

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Накануне президент России поздравил с профессиональным праздников работников транспортной отрасли. Российский лидер обратил внимание на необходимость внедрения новейших технологий для поддержания конкурентоспособности сферы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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