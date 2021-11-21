Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговой системы
Российский лидер подчеркнул, что именно от них зависит пополнение бюджетов и формирование благоприятного предпринимательского климата.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно от них напрямую зависит пополнение бюджетов, формирование благоприятного предпринимательского климата и комфортных условий для россиян при уплате налогов. Он также отметил современные технологии, благодаря внедрению которых стало возможным укрепление налоговой системы страны.
"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", — заключил Путин.
Накануне президент России поздравил с профессиональным праздников работников транспортной отрасли. Российский лидер обратил внимание на необходимость внедрения новейших технологий для поддержания конкурентоспособности сферы.
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