Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговой системы

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов России. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, именно от них напрямую зависит пополнение бюджетов, формирование благоприятного предпринимательского климата и комфортных условий для россиян при уплате налогов. Он также отметил современные технологии, благодаря внедрению которых стало возможным укрепление налоговой системы страны.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", — заключил Путин.