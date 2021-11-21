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Руководство МЮ одобрило увольнение Сульшера с поста главного тренера

Манкунианцы днём ранее уступили "Уотфорду" и ещё сильнее отстали от лидеров чемпионата.

21 ноября, 08:40
<p>Фото © ТАСС / EPA / Clive Brunskill / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / Clive Brunskill / POOL

Один из владельцев "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер одобрил увольнение главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера со своего поста. Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны уже подписали соглашение о расторжении контракта, а в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление об увольнении Сульшера. Добавим, что, по информации Times, наставник при расторжении договора получит 7,5 миллиона фунтов в качестве компенсации.

Новый провал Сульшера: "Манчестер Юнайтед" потерпел пятое поражение в семи последних турах чемпионата Англии

Новый провал Сульшера: "Манчестер Юнайтед" потерпел пятое поражение в семи последних турах чемпионата Англии

Добавим, что поводом для такого решения стали неудовлетворительные результаты МЮ в последних матчах. Так, днём ранее "красные дьяволы" проиграли "Уотфорду" со счётом 1:4 в матче чемпионата Англии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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