Руководство МЮ одобрило увольнение Сульшера с поста главного тренера
Манкунианцы днём ранее уступили "Уотфорду" и ещё сильнее отстали от лидеров чемпионата.
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Один из владельцев "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер одобрил увольнение главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера со своего поста. Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, стороны уже подписали соглашение о расторжении контракта, а в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление об увольнении Сульшера. Добавим, что, по информации Times, наставник при расторжении договора получит 7,5 миллиона фунтов в качестве компенсации.
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Добавим, что поводом для такого решения стали неудовлетворительные результаты МЮ в последних матчах. Так, днём ранее "красные дьяволы" проиграли "Уотфорду" со счётом 1:4 в матче чемпионата Англии.
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