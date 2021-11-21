Руководство МЮ одобрило увольнение Сульшера с поста главного тренера

Один из владельцев "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер одобрил увольнение главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера со своего поста. Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны уже подписали соглашение о расторжении контракта, а в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление об увольнении Сульшера. Добавим, что, по информации Times, наставник при расторжении договора получит 7,5 миллиона фунтов в качестве компенсации.