Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

Наименьший темп прироста заболеваемости CoViD-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%, на втором месте — Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,09%, 2. Москва — 0,18%, 3. Республика Алтай — 0,2%", — говорится в сообщении.