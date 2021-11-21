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Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

В столице этот показатель держится на уровне 0,18%.

21 ноября, 08:48

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Наименьший темп прироста заболеваемости CoViD-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%, на втором месте — Москва, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,09%, 2. Москва — 0,18%, 3. Республика Алтай — 0,2%", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 36 970 случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в стране ковид подхватило 9 331 158 человек.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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