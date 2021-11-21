НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гинцбург счёл глупыми попытки некоторых граждан "переждать" вакцинацию

По его словам, даже если человек спрячется вдали от всех, рано или поздно ему придётся контактировать с внешним миром.

21 ноября, 09:58
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал не ждать, пока другие вакцинируются от ковида. Такой подход к прививкам он назвал глупым.

"Совершенно глупый подход, о чём я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придётся общаться с внешним миром. Ну а любой контакт — это вероятность того, что он будет заражён или непосредственно через воздух, или через продукты питания", — объяснил он в комментарии РИА "Новости".

Гинцбург связал с низким образованием поведение врачей, выступающих против вакцинации

Гинцбург связал с низким образованием поведение врачей, выступающих против вакцинации

Ранее Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Такое предложение впервые озвучил кандидат медицинских наук Александр Башкин, назвав поведение медиков непрофессиональным.

Гинцбург предупредил купивших прививочные сертификаты о серьёзной опасности

Гинцбург предупредил купивших прививочные сертификаты о серьёзной опасности

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1