Гинцбург счёл глупыми попытки некоторых граждан "переждать" вакцинацию
По его словам, даже если человек спрячется вдали от всех, рано или поздно ему придётся контактировать с внешним миром.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал не ждать, пока другие вакцинируются от ковида. Такой подход к прививкам он назвал глупым.
"Совершенно глупый подход, о чём я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придётся общаться с внешним миром. Ну а любой контакт — это вероятность того, что он будет заражён или непосредственно через воздух, или через продукты питания", — объяснил он в комментарии РИА "Новости".
Ранее Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Такое предложение впервые озвучил кандидат медицинских наук Александр Башкин, назвав поведение медиков непрофессиональным.
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