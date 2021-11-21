Гинцбург счёл глупыми попытки некоторых граждан "переждать" вакцинацию

Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал не ждать, пока другие вакцинируются от ковида. Такой подход к прививкам он назвал глупым.

"Совершенно глупый подход, о чём я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придётся общаться с внешним миром. Ну а любой контакт — это вероятность того, что он будет заражён или непосредственно через воздух, или через продукты питания", — объяснил он в комментарии РИА "Новости".