Ночью человеческий организм продолжает тратить энергию, однако процесс сжигания калорий во время сна можно ускорить несколькими нехитрыми способами. Об этом пишет портал Al Arabiya.

В первую очередь помогут вечерние тренировки. Физическая активность перед сном способна разогнать метаболизм и в то же время снизить концентрацию холестерина, глюкозы и инсулина. Также специалисты рекомендуют принять быстрый, но холодный душ. Он активирует бурый жир и позволит израсходовать до 400 калорий.

Ещё одним простым средством, которое поможет сжечь калории во сне, называют зелёный чай. Считается, что содержащиеся в нём флавоноиды сжигают до 3,5% калорий за ночь. Ещё более простой способ — заснуть в холодном помещении. Постоянное поддержание нормальной температуры заставит тело расходовать калории. В заключение эксперты рекомендуют интервальное голодание, при котором организм начинает сжигать собственный жир.