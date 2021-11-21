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В Израиле от ковида начнут прививать детей от 5 лет

Глава израильского кабмина призвал всех родителей воспользоваться этой возможностью.

21 ноября, 14:45
<p>Фото © ТАСС / AP / Ted S. Warren</p>

Фото © ТАСС / AP / Ted S. Warren

В Израиль доставили крупную партию детской вакцины от коронавирусной инфекции. Программа вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет начнётся в стране уже послезавтра, сообщил премьер-министр Нафтали Бенет.

"В Израиль доставлено много доз детской вакцины, и в очень больших объёмах. Надо сказать, что эта вакцина адаптирована именно для детей, одна её доза составляет лишь треть взрослой. Прививки ею уже сделаны миллионам детей во всём мире, в основном в США", — сказал он в начале рабочего заседания с министрами.

По словам главы израильского кабмина, его сын будет одним из первых, кто сделает прививку в рамках программы детской вакцинации. Он также призвал всех коллег и остальных жителей страны последовать его примеру.

Как сообщал Лайф, в США официально одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей от 5 до 11 лет.

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по борьбе с ковидом

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу по борьбе с ковидом

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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