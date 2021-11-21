В Израиле от ковида начнут прививать детей от 5 лет
Глава израильского кабмина призвал всех родителей воспользоваться этой возможностью.
Фото © ТАСС / AP / Ted S. Warren
В Израиль доставили крупную партию детской вакцины от коронавирусной инфекции. Программа вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет начнётся в стране уже послезавтра, сообщил премьер-министр Нафтали Бенет.
"В Израиль доставлено много доз детской вакцины, и в очень больших объёмах. Надо сказать, что эта вакцина адаптирована именно для детей, одна её доза составляет лишь треть взрослой. Прививки ею уже сделаны миллионам детей во всём мире, в основном в США", — сказал он в начале рабочего заседания с министрами.
По словам главы израильского кабмина, его сын будет одним из первых, кто сделает прививку в рамках программы детской вакцинации. Он также призвал всех коллег и остальных жителей страны последовать его примеру.
Как сообщал Лайф, в США официально одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech для вакцинации от коронавируса детей от 5 до 11 лет.
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