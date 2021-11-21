В Израиле от ковида начнут прививать детей от 5 лет

В Израиль доставили крупную партию детской вакцины от коронавирусной инфекции. Программа вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет начнётся в стране уже послезавтра, сообщил премьер-министр Нафтали Бенет.

"В Израиль доставлено много доз детской вакцины, и в очень больших объёмах. Надо сказать, что эта вакцина адаптирована именно для детей, одна её доза составляет лишь треть взрослой. Прививки ею уже сделаны миллионам детей во всём мире, в основном в США", — сказал он в начале рабочего заседания с министрами.