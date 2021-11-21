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Дубль Кравцова принёс "Трактору" победу над "Адмиралом" в КХЛ

В ещё одной встрече дня "Металлург" на выезде всухую переиграл клуб "Автомобилист".

21 ноября, 14:35

Фото © ХК "Трактор"

Челябинский "Трактор" на домашнем льду одержал непростую победу в матче против "Адмирала" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Виталий Кравцов, который сумел оформить дубль. У гостей же гол на свой счёт записал Либор Шулак. Благодаря этой победе "Трактор" идёт на втором месте Востока, тогда как "Адмирал" замыкает турнирную таблицу конференции.

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В ещё одном матче дня магнитогорский "Металлург" на выезде переиграл клуб "Автомобилист" со счётом 3:0. Голы забили Яковлев, Никонцев и Чибисов. Отметим и голкипера "сталеваров" Василия Кошечкина, который отразил все 30 бросков по его воротам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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