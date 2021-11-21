Дубль Кравцова принёс "Трактору" победу над "Адмиралом" в КХЛ

Челябинский "Трактор" на домашнем льду одержал непростую победу в матче против "Адмирала" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Виталий Кравцов, который сумел оформить дубль. У гостей же гол на свой счёт записал Либор Шулак. Благодаря этой победе "Трактор" идёт на втором месте Востока, тогда как "Адмирал" замыкает турнирную таблицу конференции.