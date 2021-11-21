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"Зенит" может продать Азмуна в "Лион" за 8 миллионов евро уже зимой

На его счету в этом сезоне семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 12 матчах РПЛ.

21 ноября, 14:24

Фото © ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" готов продать нападающего Сердара Азмуна в "Лион" уже этой зимой, пишет издание Foot-Sur7.

По данным портала, в январе "Лион" предпримет очередную попытку приобрести форварда петербуржцев, так как у клуба будет не так много вариантов игроков в атаку из-за проведения Кубка африканских наций. При этом цена вопроса может составить восемь миллионов евро.

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун согласовал контракт с "Лионом"

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун согласовал контракт с "Лионом"

Добавим, что в текущем сезоне Сердар Азмун провёл 12 матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей, ещё четыре раза отдавал результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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