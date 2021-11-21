ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в юбилейном матче Акинфеева

Особенной эта игра стала для капитана красно-синих Игоря Акинфеева, который провёл 500-й матч в РПЛ, а также 800-й в своей карьере. Однако одержать победу футболисты ЦСКА не сумели. Отметим, что для "Химок" это первая игра после возвращения Игоря Черевченко. Одним из ключевых эпизодов стало удаление Бруно Фукса в самом начале игры, однако воспользоваться большинством химчане не смогли.