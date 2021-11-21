"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Сульшера с поста главного тренера
При нём манкунианцы потерпели целый ряд поражений в принципиальных играх.
Фото © ТАСС / EPA / Sascha Steinbach / POOL
"Манчестер Юнайтед" официально объявил об отставке Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
Временно исполняющим обязанности наставника МЮ станет легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик.
Добавим, что Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. Сначала в качестве исполняющего обязанности, а вскоре и в статусе полноценного главного тренера.
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