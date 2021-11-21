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"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Сульшера с поста главного тренера

При нём манкунианцы потерпели целый ряд поражений в принципиальных играх.

21 ноября, 11:12
<p>Фото © ТАСС / EPA / Sascha Steinbach / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / Sascha Steinbach / POOL

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об отставке Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Временно исполняющим обязанности наставника МЮ станет легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик.

Добавим, что Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. Сначала в качестве исполняющего обязанности, а вскоре и в статусе полноценного главного тренера.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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