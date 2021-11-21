Российский лыжник Мальцев выиграл гонку на 15 км в Финляндии
Лидер нашей команды Александр Большунов продолжает набирать обороты и стал сегодня третьим.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Российский лыжник Артём Мальцев стал победителем гонки на 15 километров свободным стилем на стартах в финском Муонио.
Следом за ним расположился ещё один представитель нашей страны — Иван Якимушкин. Замкнул тройку лидер сборной России Александр Большунов.
Добавим, что первый этап Кубка мира начнётся 26 ноября в Руке (Финляндия).
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