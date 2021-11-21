Российский лыжник Мальцев выиграл гонку на 15 км в Финляндии

Российский лыжник Артём Мальцев стал победителем гонки на 15 километров свободным стилем на стартах в финском Муонио.

Следом за ним расположился ещё один представитель нашей страны — Иван Якимушкин. Замкнул тройку лидер сборной России Александр Большунов.