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Российский лыжник Мальцев выиграл гонку на 15 км в Финляндии

Лидер нашей команды Александр Большунов продолжает набирать обороты и стал сегодня третьим.

21 ноября, 10:43
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российский лыжник Артём Мальцев стал победителем гонки на 15 километров свободным стилем на стартах в финском Муонио.

Следом за ним расположился ещё один представитель нашей страны — Иван Якимушкин. Замкнул тройку лидер сборной России Александр Большунов.

Добавим, что первый этап Кубка мира начнётся 26 ноября в Руке (Финляндия).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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