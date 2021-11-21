Премьер-министр Эстонии поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, подразумевая миграционный кризис на границе с Белоруссией, поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции в Таллине с польским коллегой Матеушем Моравецким.

"У нас только что состоялась очень содержательная встреча. Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась", — сообщила Каллас.

Она считает, что давление на границе будет продолжаться, поскольку президент Белоруссии ещё "не достиг своих целей". Премьер призвала к скорейшему введению нового пакета санкций ЕС против Минска. По её словам, союзники постоянно проводят консультации на различных уровнях.