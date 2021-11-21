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Премьер-министр Эстонии поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС

Каллас считает, что давление на рубежах будет продолжаться, поскольку президент Белоруссии ещё "не достиг своих целей".

21 ноября, 10:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, подразумевая миграционный кризис на границе с Белоруссией, поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции в Таллине с польским коллегой Матеушем Моравецким.

"У нас только что состоялась очень содержательная встреча. Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась", — сообщила Каллас.

Она считает, что давление на границе будет продолжаться, поскольку президент Белоруссии ещё "не достиг своих целей". Премьер призвала к скорейшему введению нового пакета санкций ЕС против Минска. По её словам, союзники постоянно проводят консультации на различных уровнях.

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Ранее Польша сообщила о снижении числа беженцев на границе с Белоруссией. При этом, несмотря на это, в ведомстве считают, что миграционный кризис ещё далёк от завершения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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