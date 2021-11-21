Литва выразила сожаление в связи с решением КНР понизить уровень дипотношений

Министерство иностранных дел Литвы сожалеет относительно решения Китая не возвращать в Вильнюс своего посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного, заявило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.

"Литва ещё раз подтверждает приверженность принципу "одного Китая", но одновременно заявляет о том, что имеет право развивать сотрудничество с Тайванем, принимать у себя и учреждать недипломатические представительства для практического осуществления этих связей, как поступают многие другие страны", — говорится в сообщении МИД.