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Литва выразила сожаление в связи с решением КНР понизить уровень дипотношений

Пекин отважился на это из-за открытия в прибалтийском государстве представительства Тайваня.

21 ноября, 10:14

Фото © Pixabay

Министерство иностранных дел Литвы сожалеет относительно решения Китая не возвращать в Вильнюс своего посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного, заявило внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.

"Литва ещё раз подтверждает приверженность принципу "одного Китая", но одновременно заявляет о том, что имеет право развивать сотрудничество с Тайванем, принимать у себя и учреждать недипломатические представительства для практического осуществления этих связей, как поступают многие другие страны", говорится в сообщении МИД.

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Ранее Лайф писал, что Китай снизил уровень дипотношений с Литвой после открытия представительства Тайваня. В Пекине решение Вильнюса назвали вмешательством в их дела и нарушением территориальной целостности государства.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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