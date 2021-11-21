Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и меры по её стабилизации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации, в контексте реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России", — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян также договорились о дальнейших контактах.