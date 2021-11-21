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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Они затронули выполнение трёхсторонних договорённостей, достигнутых 9 ноября 2020 года.

21 ноября, 10:01
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и меры по её стабилизации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации, в контексте реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России", — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян также договорились о дальнейших контактах.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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