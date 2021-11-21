Зеленский заявил, что Украина продолжает платить большую цену за свою свободу
Он отметил, что жители Незалежной — прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ.
Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу. Такое заявление он сделал в обращении, посвящённом Дню достоинства и свободы.
"Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", — сказал он.
По его словам, пришло время изменить самовосприятие и мышление. Жители Украины — не жертвы, не подавлены, не разделены, не захвачены, это "прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ", заключил Зеленский.
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Ранее Зеленский заявил о готовности армии Украины дать отпор любому. Он отметил, что "паника точно не поможет", но она в силе "помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия".
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