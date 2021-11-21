Зеленский заявил, что Украина продолжает платить большую цену за свою свободу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу. Такое заявление он сделал в обращении, посвящённом Дню достоинства и свободы.

"Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", — сказал он.

По его словам, пришло время изменить самовосприятие и мышление. Жители Украины — не жертвы, не подавлены, не разделены, не захвачены, это "прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ", заключил Зеленский.