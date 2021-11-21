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Зеленский заявил, что Украина продолжает платить большую цену за свою свободу

Он отметил, что жители Незалежной — прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ.

21 ноября, 09:49
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу. Такое заявление он сделал в обращении, посвящённом Дню достоинства и свободы.

"Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", — сказал он.

По его словам, пришло время изменить самовосприятие и мышление. Жители Украины — не жертвы, не подавлены, не разделены, не захвачены, это "прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ", заключил Зеленский.

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Ранее Зеленский заявил о готовности армии Украины дать отпор любому. Он отметил, что "паника точно не поможет", но она в силе "помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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