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Кабмин выделил 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.

21 ноября, 09:29
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить около 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина.

"Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа", — указано в сообщении.

Также отмечается, что социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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