Кабмин выделил 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить около 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина.

"Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа", — указано в сообщении.

Также отмечается, что социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.