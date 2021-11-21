Кабмин выделил 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам
Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить около 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина.
"Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа", — указано в сообщении.
Также отмечается, что социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.
Ранее Лайф писал, что в России с 1 января 2022 года изменятся правила выплаты пенсии. Одним из главных пунктов нововведений станет освобождение признанных банкротами пожилых граждан от удержаний из пенсии.
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