Белоруссия подтвердила возобновление экспорта электроэнергии на Украину

Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину согласно достигнутым договорённостям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Министерства энергетики республики.

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", — указано в заявлении ведомства.

Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Как отмечали тогда в Минэнерго республики, график поставок сформирован белорусской стороной с учётом имеющихся технических возможностей. Однако поставки продлились не очень долго: 18 ноября Белоруссия снова прекратила экспорт электроэнергии на Украину.