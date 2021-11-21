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Белоруссия подтвердила возобновление экспорта электроэнергии на Украину

Поставки осуществляются в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

21 ноября, 09:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину согласно достигнутым договорённостям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Министерства энергетики республики.

"Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", — указано в заявлении ведомства.

Белоруссия возобновит поставки электроэнергии на Украину 21 ноября

Белоруссия возобновит поставки электроэнергии на Украину 21 ноября

Напомним, что 6 ноября Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Как отмечали тогда в Минэнерго республики, график поставок сформирован белорусской стороной с учётом имеющихся технических возможностей. Однако поставки продлились не очень долго: 18 ноября Белоруссия снова прекратила экспорт электроэнергии на Украину.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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