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Неизвестный открыл стрельбу в Иерусалиме, один человек убит

Прибывшие на место полицейские ликвидировали нападавшего, им оказался житель восточной части города.

21 ноября, 09:20
<p>Фото © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN</p>

Фото © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Один человек был убит, ещё трое получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в Иерусалиме. Среди пострадавших двое полицейских, сообщает пресс-служба полиции Израиля.

"В Старом городе Иерусалима произошёл инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет радио "Кан", злоумышленником оказался житель Восточного Иерусалима. Злоумышленник был нейтрализован ответным огнём. По некоторым данным, у него мог быть сообщник.

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В Роттердаме в ходе беспорядков со стрельбой задержали 50 человек

Ранее Лайф рассказывал, что пятеро подростков пострадали при стрельбе возле школы в Колорадо. Подросткам примерно от 14 до 17 лет. Стрелок с места преступления скрылся. Полиция взяла школу под охрану.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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