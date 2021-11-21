Неизвестный открыл стрельбу в Иерусалиме, один человек убит

Один человек был убит, ещё трое получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в Иерусалиме. Среди пострадавших двое полицейских, сообщает пресс-служба полиции Израиля.

Момент стрельбы в Старом городе Иерусалима. Ранения получили 4 человека.

Один нападавший ликвидирован на месте, один, предположительно, сбежал.#Израиль pic.twitter.com/xp2pjb977H — Nigroll (@nigroll) November 21, 2021

"В Старом городе Иерусалима произошёл инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.

Неизвестный открыл огонь по людям в Старом городе Иерусалима.

На месте работают силовики, задействованы вертолёты.



В результате инцидента один сотрудник полиции получил тяжёлые ранения, один - ранение средней степени тяжести.

Нападавший ликвидирован. #Израиль pic.twitter.com/1EWRVLjvoe — Nigroll (@nigroll) November 21, 2021

Как уточняет радио "Кан", злоумышленником оказался житель Восточного Иерусалима. Злоумышленник был нейтрализован ответным огнём. По некоторым данным, у него мог быть сообщник.