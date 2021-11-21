Неизвестный открыл стрельбу в Иерусалиме, один человек убит
Прибывшие на место полицейские ликвидировали нападавшего, им оказался житель восточной части города.
Фото © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN
Один человек был убит, ещё трое получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в Иерусалиме. Среди пострадавших двое полицейских, сообщает пресс-служба полиции Израиля.
Момент стрельбы в Старом городе Иерусалима. Ранения получили 4 человека.— Nigroll (@nigroll) November 21, 2021
Один нападавший ликвидирован на месте, один, предположительно, сбежал.#Израиль pic.twitter.com/xp2pjb977H
"В Старом городе Иерусалима произошёл инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.
Неизвестный открыл огонь по людям в Старом городе Иерусалима.— Nigroll (@nigroll) November 21, 2021
На месте работают силовики, задействованы вертолёты.
В результате инцидента один сотрудник полиции получил тяжёлые ранения, один - ранение средней степени тяжести.
Нападавший ликвидирован. #Израиль pic.twitter.com/1EWRVLjvoe
Как уточняет радио "Кан", злоумышленником оказался житель Восточного Иерусалима. Злоумышленник был нейтрализован ответным огнём. По некоторым данным, у него мог быть сообщник.
Ранее Лайф рассказывал, что пятеро подростков пострадали при стрельбе возле школы в Колорадо. Подросткам примерно от 14 до 17 лет. Стрелок с места преступления скрылся. Полиция взяла школу под охрану.
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