Россияне назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул

Россияне в ходе опроса назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул. Результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob приводит RT. В опросе приняло участие 1,6 тысячи человек.

16% респондентов сочли оптимальными 1–3 дня отдыха в период новогодних каникул, а 13% опрошенных считают, что им достаточно от 4 до 6 дней. 7% россиян выступили за неделю новогодних каникул, а 4% за 8–9 дней.

Утверждённые 10 дней новогодних каникул, с 31 декабря по 9 января, устраивают 35% россиян, чуть дольше — от 11 до 13 дней — хотят отдыхать 4% россиян, а две недели — 7% респондентов. Также 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать в период новогодних праздников.

При этом утверждённые даты каникул больше устраивают женщин, чем мужчин: 41% против 30%. Также мужчины в два раза чаще женщин выбирали каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.