"Изнасилованная" студентка из Екатеринбурга пожаловалась на травлю в соцсетях. Видео © Instagram / garshinaalina

23-летняя студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина, которая ранее объявила себя изнасилованной, пожаловалась на травлю в соцсетях. Эмоциональное обращение к подписчикам она опубликовала в сториз своего инстаграма.

"Смешно вам? Классный из меня клоун, да? Весело? А мне вот ни хрена не весело. Мне даже сказать некому. Я вам всегда пишу — вы посмотрите, а вам всё равно всем насрать. И на меня всем насрать. Мне всю жизнь никто не верил, бывший мне не верил тоже. Вы думаете, что у меня первая ситуация такая?" — сквозь слёзы заявила девушка.

Студентка намекнула, что изнасилование, о котором она заявляла ранее, оказалось вторым в её жизни. По словам Алины, про первый раз рассказывать кому-либо она не решилась, зато рассказала про второй, но вместо поддержки получила в ответ волну хейта. Девушка считает, что, даже если сведёт счёты с жизнью, хейтеры недолго будут жалеть о травле и про неё почти сразу забудут.