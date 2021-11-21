Два человека пострадали при взрыве газа на судне под Самарой

Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в буксире во время движения по реке Кривуше в Самарской области. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл на реке Кривуше в районе посёлка Русские Липяги. Взрыв случился в кабине буксира "Ямбург", который следовал из Самары в Новокуйбышевск. В результате пострадало двое мужчин 1955 и 1957 года рождения, они были доставлены в больницу Новокуйбышевска, где им оказывают медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники Самарского ЛОП МВД России на транспорте, следователи Центрального МСУТ СК России и куйбышевский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело находится в ведении прокуратуры.