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Два человека пострадали при взрыве газа на судне под Самарой

Инцидент произошёл в кабине буксира "Ямбург", который следовал в Новокуйбышевск.

21 ноября, 10:33
<p>Фото © Пресс-служба губернатора Самарской области</p>

Фото © Пресс-служба губернатора Самарской области

Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в буксире во время движения по реке Кривуше в Самарской области. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл на реке Кривуше в районе посёлка Русские Липяги. Взрыв случился в кабине буксира "Ямбург", который следовал из Самары в Новокуйбышевск. В результате пострадало двое мужчин 1955 и 1957 года рождения, они были доставлены в больницу Новокуйбышевска, где им оказывают медицинскую помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники Самарского ЛОП МВД России на транспорте, следователи Центрального МСУТ СК России и куйбышевский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело находится в ведении прокуратуры.

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Ранее Лайф сообщал, что в Босфоре российский сухогруз столкнулся с турецким судном. В район происшествия были направлены буксиры, после чего корабли благополучно поставили на якорь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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