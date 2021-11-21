Два человека пострадали при взрыве газа на судне под Самарой
Инцидент произошёл в кабине буксира "Ямбург", который следовал в Новокуйбышевск.
Фото © Пресс-служба губернатора Самарской области
Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в буксире во время движения по реке Кривуше в Самарской области. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл на реке Кривуше в районе посёлка Русские Липяги. Взрыв случился в кабине буксира "Ямбург", который следовал из Самары в Новокуйбышевск. В результате пострадало двое мужчин 1955 и 1957 года рождения, они были доставлены в больницу Новокуйбышевска, где им оказывают медицинскую помощь.
На место происшествия прибыли сотрудники Самарского ЛОП МВД России на транспорте, следователи Центрального МСУТ СК России и куйбышевский транспортный прокурор. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело находится в ведении прокуратуры.
Ранее Лайф сообщал, что в Босфоре российский сухогруз столкнулся с турецким судном. В район происшествия были направлены буксиры, после чего корабли благополучно поставили на якорь.
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