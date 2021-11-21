Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Народного артиста России Валерия Гаркалина, который накануне скончался от последствий ковида, похоронят на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИСа.

"В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", — говорится в сообщении.