Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Именно там находится могила покойной жены артиста Екатерины.
Валерий Гаркалин. Фото © "Кино-театр.ру"
Народного артиста России Валерия Гаркалина, который накануне скончался от последствий ковида, похоронят на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства — ГИТИСа.
"В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище", — говорится в сообщении.
Как уже сообщал Лайф, прощание с актёром состоится 23 ноября в 11:00 в учебном театре ГИТИСа по адресу: Большой Гнездниковский переулок, 10. В пресс-службе учреждения призывали людей с симптомами ОРЗ оставаться дома.
Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра. Утром 20 ноября Валерия Гаркалина не стало.
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