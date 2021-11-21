Футбольный клуб "Ростов" на своём поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Главным героем встречи стал нападающий уфимцев Гамид Агаларов, оформивший дубль. Теперь на его счету 13 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ. У "Ростова" мячами отметились Полоз и Альмквист.