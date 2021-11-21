Сигнал Карпину: Дубль Агаларова помог "Уфе" сыграть вничью с "Ростовом"
На счету молодого нападающего уже 13 мячей в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото © ФК "Ростов"
Футбольный клуб "Ростов" на своём поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Главным героем встречи стал нападающий уфимцев Гамид Агаларов, оформивший дубль. Теперь на его счету 13 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ. У "Ростова" мячами отметились Полоз и Альмквист.
По итогам первого круга команды расположились на соседних — 11-й и 12-й строчках в турнирной таблице.
Комментариев: 0