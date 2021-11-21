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Сигнал Карпину: Дубль Агаларова помог "Уфе" сыграть вничью с "Ростовом"

На счету молодого нападающего уже 13 мячей в нынешнем сезоне РПЛ.

21 ноября, 13:48

Фото © ФК "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" на своём поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Главным героем встречи стал нападающий уфимцев Гамид Агаларов, оформивший дубль. Теперь на его счету 13 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ. У "Ростова" мячами отметились Полоз и Альмквист.

По итогам первого круга команды расположились на соседних — 11-й и 12-й строчках в турнирной таблице.

Авторы
Артур Белкин
Артур Белкин

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