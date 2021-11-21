Появилось видео перестрелки жителя Подмосковья с силовиками после расправы над матерью

Перед стрельбой 53-летний Владислав зашёл к своей 77-летней матери, искалечил её и убил, а дом затем поджёг. На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины с пулевым ранением, сломанной ногой и пакетом на голове.

Вернувшись к сожительнице, мужчина с ходу разбил ей лицо головой. Через несколько минут, когда вся семья выбежала на улицу, Владислав вышел следом и начал вести беспорядочную стрельбу по соседским территориям. В этот же момент к месту подъехали сотрудники Росгвардии. Тогда Владислав открыл огонь по ним, но не попал. Затем на кадрах видно, как стрелок садится в машину и уезжает задним ходом. Позже его застрелят при попытке задержания.