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Появилось видео перестрелки жителя Подмосковья с силовиками после расправы над матерью

Тело пожилой женщины с пулевым ранением, сломанной ногой и пакетом на голове нашли в обгоревшем доме.

21 ноября, 14:44

Скриншот из видео © Telegram/SHOT

Момент стрельбы, которую открыл житель Солнечногорска. Видео © Telegram/SHOT

Появилось видео стрельбы, которую минувшей ночью устроил житель подмосковного Солнечногорска. Ролик опубликовал телеграм-канал SHOT.

Перед стрельбой 53-летний Владислав зашёл к своей 77-летней матери, искалечил её и убил, а дом затем поджёг. На месте пожара спасатели обнаружили тело женщины с пулевым ранением, сломанной ногой и пакетом на голове.

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Вернувшись к сожительнице, мужчина с ходу разбил ей лицо головой. Через несколько минут, когда вся семья выбежала на улицу, Владислав вышел следом и начал вести беспорядочную стрельбу по соседским территориям. В этот же момент к месту подъехали сотрудники Росгвардии. Тогда Владислав открыл огонь по ним, но не попал. Затем на кадрах видно, как стрелок садится в машину и уезжает задним ходом. Позже его застрелят при попытке задержания.

Как сообщал Лайф, инцидент произошёл в ночь на 21 ноября. В ходе застолья мужчина поссорился с сожительницей, ненадолго уехал, а затем вернулся с ружьём.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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