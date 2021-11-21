Житель Подмосковья убил свою мать, поджёг дом и погиб в перестрелке с силовиками

В Подмосковье сотрудники Росгвардии застрелили мужчину, который устроил стрельбу в доме своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК по региону.

Инцидент произошёл в Солнечногорске в ночь на 21 ноября. В ходе застолья между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора. 53-летний мужчина ушёл в соседний дом к матери, где, предположительно, сперва расправился с ней, а затем взял ружьё и начал обстреливать жильё своей подруги, требуя выйти к нему. Женщина и её родственники спрятались и вызвали полицию.

"Прибывшему по вызову наряду ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал сопротивление и стал производить выстрелы в сторону сотрудников. После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен", — говорится в сообщении СК.

По факту посягательства на жизнь правоохранителей возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о возбуждении дела в связи с убийством пенсионерки, однако сперва полицейским предстоит установить точную причину её смерти.