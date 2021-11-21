Кабмин выделил деньги на ремонт девяти медучреждений Крыма после летних паводков
Речь идёт о больницах, роддомах, Центре медицины катастроф и скорой помощи, а также зданиях НИИ в Ялте и Керчи.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Крыму средства на капитальный ремонт девяти медучреждений, пострадавших из-за летних паводков, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Это керченские больницы № 1 и № 3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова, санаторий "Долоссы", — уточняется в сообщении.
Ранее Лайф писал, что кабмин выделил почти 400 млн для помощи пострадавшим от паводков крымчанам.
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