Кабмин выделил деньги на ремонт девяти медучреждений Крыма после летних паводков

"Это керченские больницы № 1 и № 3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова, санаторий "Долоссы", — уточняется в сообщении.