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Кабмин выделил деньги на ремонт девяти медучреждений Крыма после летних паводков

Речь идёт о больницах, роддомах, Центре медицины катастроф и скорой помощи, а также зданиях НИИ в Ялте и Керчи.

21 ноября, 10:54

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Крыму средства на капитальный ремонт девяти медучреждений, пострадавших из-за летних паводков, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Это керченские больницы № 1 и № 3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова, санаторий "Долоссы", — уточняется в сообщении.

Ранее Лайф писал, что кабмин выделил почти 400 млн для помощи пострадавшим от паводков крымчанам.

Кабмин выделил 1,4 млрд на поддержку пострадавших от ЧС дальневосточных аграриев

Кабмин выделил 1,4 млрд на поддержку пострадавших от ЧС дальневосточных аграриев

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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