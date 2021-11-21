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Заметали следы: Выронившие из багажника изуродованное тело маляра в Ленобласти устроили пожар на месте расправы

Подозреваемые были задержаны, против них возбуждено уголовное дело.

21 ноября, 10:48

Фото © Телеграм-канал SHOT

  • Фото © Телеграм-канал SHOT
    Фото © Телеграм-канал SHOT
  • Фото © Телеграм-канал SHOT
    Фото © Телеграм-канал SHOT
  • Фото © Телеграм-канал SHOT
    Фото © Телеграм-канал SHOT
  • Фото © Телеграм-канал SHOT
    Фото © Телеграм-канал SHOT

Фото © Телеграм-канал SHOT

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Подозреваемые в убийстве 50-летнего мужчины, тело которого вывалилось из машины после ДТП на трассе в Ленобласти, пытались замести следы убийства в гаражном кооперативе.

Как пишет SHOT, 26-летний Ян Щ. и 23-летний Егор К. устроили пожар на месте расправы — в ГСК "Лагуна" в Калининском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемые сожгли две машины, которые находились в боксе, где убитый Аркадий К. работал маляром.

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Напомним, трёх человек задержали после того, как в результате ДТП на трассе А-121 "Сортавала" из их машины вывалилось тело мужчины. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. По предварительным данным, его хотели закопать в лесу, но туда не довезли. Всего в машине, которая по пути попала в ДТП, ехали трое человек. Причастность к убийству третьего в данный момент устанавливается.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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