Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе
По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".
Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьёзные последствия.
"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе", — сказал представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Он подчеркнул необходимость продолжать посреднические усилия как в контактной группе, так и в "нормандском формате".
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