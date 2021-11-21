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Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе

По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".

21 ноября, 11:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/791748037984481/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Операція об&#x27;єднаних сил / Joint Forces Operation</a></p>

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьёзные последствия.

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе", — сказал представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений. Он подчеркнул необходимость продолжать посреднические усилия как в контактной группе, так и в "нормандском формате".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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