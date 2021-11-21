Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьёзные последствия.

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе", — сказал представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".