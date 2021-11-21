Вышел первый трейлер сай-фая с Хлоей Морец "Мать/Андроид"

По сюжету главной героине вместе со своим парнем (Элджи Смит) предстоит укрыться от взбунтовавшегося искусственного интеллекта, прорываясь через оккупированные андроидами-убийцами территории в места, до которых те ещё не успели добраться.

Режиссёром и сценаристом кинокартины выступил Маттсон Томлин, ранее работавший над супергеройским боевиком "Проект Power". Продюсером стал Мэтт Ривз, ответственный за постановку нового "Бэтмена", "Монстро" и двух частей новой "Планеты обезьян". Предварительная дата премьеры назначена на 17 декабря.

А ранее Лайф рассказывал, что был опубликован новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Сюжет третьего фильма о приключениях юноши с суперсилами заключается в том, что после разоблачения Человек-паук, роль которого играет популярный британский актёр Том Холланд, приходит за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) и просит его сделать так, чтобы люди забыли о том, что супергероем является Питер Паркер.