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Вышел первый трейлер сай-фая с Хлоей Морец "Мать/Андроид"

Сюжет кинокартины вращается вокруг восстания против людей искусственного интеллекта.

21 ноября, 14:29

Кадр из трейлера фильма "Мать/Андроид" © Hulu

Стриминговый сервис по подписке Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, опубликовал первый трейлер фантастического фильма "Мать/Андроид" (Mother/Android) с Хлоей Морец в главной роли.

По сюжету главной героине вместе со своим парнем (Элджи Смит) предстоит укрыться от взбунтовавшегося искусственного интеллекта, прорываясь через оккупированные андроидами-убийцами территории в места, до которых те ещё не успели добраться.

Режиссёром и сценаристом кинокартины выступил Маттсон Томлин, ранее работавший над супергеройским боевиком "Проект Power". Продюсером стал Мэтт Ривз, ответственный за постановку нового "Бэтмена", "Монстро" и двух частей новой "Планеты обезьян". Предварительная дата премьеры назначена на 17 декабря.

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А ранее Лайф рассказывал, что был опубликован новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Сюжет третьего фильма о приключениях юноши с суперсилами заключается в том, что после разоблачения Человек-паук, роль которого играет популярный британский актёр Том Холланд, приходит за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч) и просит его сделать так, чтобы люди забыли о том, что супергероем является Питер Паркер.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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