Для детей его размер составит 12 274 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля.

Депутаты утвердили поправки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы по увеличению прожиточного минимума для разных категорий россиян, которые предложил президент РФ Владимир Путин.

"По итогам заседания комитет по бюджету единогласно поддержал все предложенные президентом поправки",— говорится на сайте Госдумы.

Таким образом, в 2022 году прожиточный минимум составит 12 654 рубля на человека, для работающих россиян – 13 793 рубля, для детей — 12 274 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля. Вторая поправка позволит распределить бюджетные ассигнования на 2022 год в объёме 9,151 миллиарда рублей на финансовое обеспечение отдельных мер соцподдержки семей с детьми. Третья предоставит кабмину возможность оперативно распределить эти средства между регионами.