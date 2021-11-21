В России утвердили прожиточный минимум на следующий год
Для работающих граждан его размер составит 13 793 рубля.
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Депутаты утвердили поправки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы по увеличению прожиточного минимума для разных категорий граждан, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Таким образом, размер выплаты в целом по РФ в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Соответствующая поправка вместе с двумя другими поправками главы государства были поддержаны Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.
Вторая поправка позволит распределить бюджетные ассигнования на 2022 год в объёме 9,151 миллиарда рублей на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей, имеющих детей. Третья поправка предоставит правительству возможность оперативно распределить эти средства между регионами.
Лайф сообщал, что Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму. Путин внесёт поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ в Госдуму и попросил депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.
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