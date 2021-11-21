Депутаты утвердили поправки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы по увеличению прожиточного минимума для разных категорий граждан, которые предложил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, размер выплаты в целом по РФ в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Соответствующая поправка вместе с двумя другими поправками главы государства были поддержаны Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Вторая поправка позволит распределить бюджетные ассигнования на 2022 год в объёме 9,151 миллиарда рублей на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей, имеющих детей. Третья поправка предоставит правительству возможность оперативно распределить эти средства между регионами.