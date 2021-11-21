Глава украинской разведки озвучил сроки "нападения" России на страну

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал данные США о том, что Россия готовит "вторжение" на территорию Незалежной.

"Наши оценки почти такие же, как у американских коллег. Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к атаке в конце января или начале февраля", — предположил он в интервью Military Times.

По версии Буданова, РФ якобы осуществляет "серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать её способность сражаться". Он также уверен, что пограничный конфликт между Польшей и Белоруссией, которая пытается отправить беженцев в Европу через польскую границу, является частью этих усилий.