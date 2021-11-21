Глава украинской разведки озвучил сроки "нападения" России на страну
По его словам, против Незалежной якобы проводится ряд "психологических операций", чтобы подорвать её боеспособность.
Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал данные США о том, что Россия готовит "вторжение" на территорию Незалежной.
"Наши оценки почти такие же, как у американских коллег. Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к атаке в конце января или начале февраля", — предположил он в интервью Military Times.
По версии Буданова, РФ якобы осуществляет "серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать её способность сражаться". Он также уверен, что пограничный конфликт между Польшей и Белоруссией, которая пытается отправить беженцев в Европу через польскую границу, является частью этих усилий.
"Мы уверены, что США должны дать нам всё, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", — резюмировал Буданов.
Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в Постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.
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