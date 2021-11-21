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Глава украинской разведки озвучил сроки "нападения" России на страну

По его словам, против Незалежной якобы проводится ряд "психологических операций", чтобы подорвать её боеспособность.

21 ноября, 13:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/791748037984481/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Операція об&#x27;єднаних сил / Joint Forces Operation</a></p>

Фото © Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал данные США о том, что Россия готовит "вторжение" на территорию Незалежной.

"Наши оценки почти такие же, как у американских коллег. Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к атаке в конце января или начале февраля", — предположил он в интервью Military Times.

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По версии Буданова, РФ якобы осуществляет "серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать её способность сражаться". Он также уверен, что пограничный конфликт между Польшей и Белоруссией, которая пытается отправить беженцев в Европу через польскую границу, является частью этих усилий.

"Мы уверены, что США должны дать нам всё, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", — резюмировал Буданов.

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Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в Постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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