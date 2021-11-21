Песков призвал НАТО не окрылять Украину на "безумные действия"

Страны НАТО должны перестать накачивать Украину оружием и прекратить провокационную деятельность у границ России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Россия-1".

"Конечно, страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия", — сообщил он.

Говоря о действиях, которые необходимо предпринять для разрешения нынешней напряжённой ситуации, представитель Кремля отметил, что "выход есть" — США и союзники должны перестать "концентрировать военный кулак у наших границ". НАТО нужно прекратить провокационную деятельность у границ РФ, остановить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону России, пояснил Песков.