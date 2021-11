Атака западных СМИ и пять сигналов Путина для НАТО

Маховик войны, который раскручивают главные европейские и американские СМИ в общественном сознании, уже давно потерял пределы реальности. "Путин готов сделать ставку на войну с Западом", — запугивает англичан депутат парламента Великобритании Боб Сили в газете The Telegraph. О "высокой вероятности" того, что якобы Россия может планировать новую военную агрессию против Украины, не написали только ленивые. За несколько дней заметками на эту тему отметились Financial Times, The New York Times и The Wall Street Jornal. И авторы WSJ, хотя немного и похвалили российского президента, сумевшего не только успешно модернизировать армию и улучшить международную торговлю топливом, однако в конце скатились к страшилкам о сосредоточении российских войск на границе с Украиной.