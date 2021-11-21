Песков назвал блестящим шагом публикацию переписки Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции
По его словам, Москва решилась на это из-за публичных обвинений в бездействии.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Публикация МИД РФ переписки, касающейся организации саммита в "нормандском формате", является нетрадиционным для дипломатии, но блестящим и решительным шагом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят", — заявил Песков на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Кроме того, пресс-секретарь согласился с тем, что подобный шаг не является традиционным для дипломатии. По словам представителя Кремля, нетрадиционно лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий.
Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот хитрый шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате".
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