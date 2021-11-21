Песков назвал блестящим шагом публикацию переписки Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции

Публикация МИД РФ переписки, касающейся организации саммита в "нормандском формате", является нетрадиционным для дипломатии, но блестящим и решительным шагом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят", — заявил Песков на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, пресс-секретарь согласился с тем, что подобный шаг не является традиционным для дипломатии. По словам представителя Кремля, нетрадиционно лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий.