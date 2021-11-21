В МЧС предупредили об угрозе смерчей над Чёрным морем
Непогодицы стоит остерегаться с 13:00 по 15:00 и до конца воскресного дня на участке от Джубги до Магри.
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Экстренное предупреждение об опасности появления смерчей над Чёрным морем объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В период с 13:00 до 15:00 и до конца дня 21 ноября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над Чёрным морем", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи оползень "сдвинул" 20 домов вместе с фундаментом. Из-за смещения масс наклонились опоры электролиний и газовых труб, в пределах одного из коттеджных посёлков отключено газо- и электроснабжение.
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