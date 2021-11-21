В МЧС предупредили об угрозе смерчей над Чёрным морем

Экстренное предупреждение об опасности появления смерчей над Чёрным морем объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период с 13:00 до 15:00 и до конца дня 21 ноября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над Чёрным морем", — говорится в сообщении.