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В МЧС предупредили об угрозе смерчей над Чёрным морем

Непогодицы стоит остерегаться с 13:00 по 15:00 и до конца воскресного дня на участке от Джубги до Магри.

21 ноября, 11:14

Фото © Pexels

Экстренное предупреждение об опасности появления смерчей над Чёрным морем объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период с 13:00 до 15:00 и до конца дня 21 ноября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над Чёрным морем", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи оползень "сдвинул" 20 домов вместе с фундаментом. Из-за смещения масс наклонились опоры электролиний и газовых труб, в пределах одного из коттеджных посёлков отключено газо- и электроснабжение.

Гигантский смерч в море сняли на видео у берегов Корсики

Гигантский смерч в море сняли на видео у берегов Корсики

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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