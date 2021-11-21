Песков: Трое из "нормандской четвёрки" не хотят понимать важность Минских соглашений

Трое из "нормандской четвёрки" не хотят понимать важность Минских соглашений для решения внутреннего конфликта на Украине. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин в скором времени останется единственным действующим участником разработанного в 2015 году документа. Песков напомнил, что в разработке Минских соглашений в 2015 году принимали участие президент Украины Пётр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ. Однако с тех пор Порошенко и Олланд свои посты покинули, а Меркель вот-вот завершит политическую карьеру.

"И вот эти трое, они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта", — подчеркнул представитель Кремля.