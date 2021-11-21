Песков не исключил провокации Запада на фоне истерики о российском "вторжении"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, могут ли быть провокации в связи с домыслами об угрозе "вторжения" РФ на Украину. По его словам, "эта истерика нагнетается искусственно".

"Этого [возможности провокации] нельзя исключать. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", — заявил представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".