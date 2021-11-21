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Песков не исключил провокации Запада на фоне истерики о российском "вторжении"

Он подчеркнул, что Москву обвиняют в какой-то необычной военной активности как раз те, кто "пригнал" свои вооружённые силы из-за океана.

21 ноября, 11:22
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, могут ли быть провокации в связи с домыслами об угрозе "вторжения" РФ на Украину. По его словам, "эта истерика нагнетается искусственно".

"Этого [возможности провокации] нельзя исключать. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", — заявил представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в Постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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