Песков не исключил провокации Запада на фоне истерики о российском "вторжении"
Он подчеркнул, что Москву обвиняют в какой-то необычной военной активности как раз те, кто "пригнал" свои вооружённые силы из-за океана.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, могут ли быть провокации в связи с домыслами об угрозе "вторжения" РФ на Украину. По его словам, "эта истерика нагнетается искусственно".
"Этого [возможности провокации] нельзя исключать. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", — заявил представитель Кремля на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в Постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.
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