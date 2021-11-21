Захарова объяснила публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким министрами иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по поводу "нормандского саммита".

Она напомнила, что Лавров публично неоднократно поправлял коллег относительно позиции Москвы о возможности проведения министерской встречи в "нормандском формате". По словам Захаровой, он делал это очень интеллигентно и вежливо.

"Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают. И не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать своё, уже непредвзятое мнение", — отметила Захарова в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".