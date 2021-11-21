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Захарова объяснила публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

По её словам, такой шаг позволит общественности формировать собственное, непредвзятое мнение.

21 ноября, 13:43

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким министрами иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по поводу "нормандского саммита".

Она напомнила, что Лавров публично неоднократно поправлял коллег относительно позиции Москвы о возможности проведения министерской встречи в "нормандском формате". По словам Захаровой, он делал это очень интеллигентно и вежливо.

"Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают. И не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать своё, уже непредвзятое мнение", — отметила Захарова в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате". На неё уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что Россия этой публикацией "добивает "нормандский формат". Песков же назвал блестящим шагом публикацию переписки.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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