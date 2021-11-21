Захарова объяснила публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
По её словам, такой шаг позволит общественности формировать собственное, непредвзятое мнение.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким министрами иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по поводу "нормандского саммита".
Она напомнила, что Лавров публично неоднократно поправлял коллег относительно позиции Москвы о возможности проведения министерской встречи в "нормандском формате". По словам Захаровой, он делал это очень интеллигентно и вежливо.
"Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают. И не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать своё, уже непредвзятое мнение", — отметила Захарова в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате". На неё уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что Россия этой публикацией "добивает "нормандский формат". Песков же назвал блестящим шагом публикацию переписки.
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