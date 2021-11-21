НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава французского МИД назвал Россию "невыносимым соседом"

При этом он отметил важность двусторонних встреч, даже если они не приносят ожидаемого результата.

21 ноября, 13:36
<p>Фото © ТАСС / AP / Thanassis Stavrakis</p>

Фото © ТАСС / AP / Thanassis Stavrakis

Время от времени Россия бывает "невыносимым соседом", однако сохранять с ней отношения необходимо ради общих интересов. Об этом заявил глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

"Россия — прежде всего сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения "переезжать". Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов", — сказал он в эфире телеканала RTL.

Глава МИД Франции призвал Путина "оказать давление" на Лукашенко из-за мигрантов

Глава МИД Франции призвал Путина "оказать давление" на Лукашенко из-за мигрантов

Именно поэтому ранее в Париже состоялась двусторонняя встреча России и Франции на уровне глав МИД и Минобороны, добавил Ле Дриан. При этом он отметил, что значительных результатов переговоры не принесли, но то, что они состоялись, — уже хорошо.

Ранее, комментируя итоги заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1