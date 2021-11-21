Глава французского МИД назвал Россию "невыносимым соседом"

Время от времени Россия бывает "невыносимым соседом", однако сохранять с ней отношения необходимо ради общих интересов. Об этом заявил глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

"Россия — прежде всего сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения "переезжать". Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов", — сказал он в эфире телеканала RTL.

Именно поэтому ранее в Париже состоялась двусторонняя встреча России и Франции на уровне глав МИД и Минобороны, добавил Ле Дриан. При этом он отметил, что значительных результатов переговоры не принесли, но то, что они состоялись, — уже хорошо.