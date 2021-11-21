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Глава МИД Франции призвал Путина "оказать давление" на Лукашенко из-за мигрантов

Ранее лидеры двух стран договорились о взаимодействии для деэскалации кризиса.

21 ноября, 13:01

Фото © ТАСС / Ulf Mauder / dpa

Париж рассчитывает на то, что Москва окажет влияние на Минск, чтобы урегулировать ситуацию с беженцами на границе Польши. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", — сказал он в эфире телеканала LCI.

Дриан добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поднимал эту тему во время двухчасового телефонного разговора с Путиным, состоявшегося несколько дней назад. В итоге лидеры двух стран договорились о взаимодействии для деэскалации кризиса на белорусско-польской границе.

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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