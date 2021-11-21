Глава МИД Франции призвал Путина "оказать давление" на Лукашенко из-за мигрантов

Париж рассчитывает на то, что Москва окажет влияние на Минск, чтобы урегулировать ситуацию с беженцами на границе Польши. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", — сказал он в эфире телеканала LCI.