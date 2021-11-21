Выронившие из багажника изуродованное тело маляра в Ленобласти раскрыли детали расправы

26-летний Ян Щ., подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины в Ленобласти, рассказал полиции, что между ним и потерпевшим разгорелся конфликт во время распития спиртных напитков. По словам Яна, изначально в автосервис, где работал маляр Аркади К., он приехал, чтобы отремонтировать свой Volkswagen.

Как пишет телеграм-канал SHOT, в общей сложности двое мужчин и ещё двое рабочих выпили три литра водки. Тогда-то и завязалась ссора. По словам Яна, его якобы избили до бессознательного состояния. Очнувшись, он не обнаружил у себя телефона и ключей от машины. Затем он и обратился к двум своим друзьям.

Подозреваемые вооружились ножами и вернулись в автосервис, где Аркади был уже один. Его стали избивать и во время драки наносить удары ножами. Затем приятели положили тело в багажник, подожгли бокс и велели третьему другу (который всё это время ждал их в машине) везти их в область. Тот, со слов Яна, об убийстве и поджоге не знал, всё происходило за закрытыми воротами гаража. В отбойник парни влетели из-за того, что их друг не справился с управлением. Сбежав с места аварии, все трое вышли через лес на грунтовку, вызвали такси и вернулись по домам.