Выронившие из багажника изуродованное тело маляра в Ленобласти раскрыли детали расправы
Подозреваемые также рассказали о роли третьего задержанного, который вместе с ними сбежал с места ДТП после "потери" тела.
Ян Щ. (слева) и Егор К. Фото © Telegram / SHOT
26-летний Ян Щ., подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины в Ленобласти, рассказал полиции, что между ним и потерпевшим разгорелся конфликт во время распития спиртных напитков. По словам Яна, изначально в автосервис, где работал маляр Аркади К., он приехал, чтобы отремонтировать свой Volkswagen.
Как пишет телеграм-канал SHOT, в общей сложности двое мужчин и ещё двое рабочих выпили три литра водки. Тогда-то и завязалась ссора. По словам Яна, его якобы избили до бессознательного состояния. Очнувшись, он не обнаружил у себя телефона и ключей от машины. Затем он и обратился к двум своим друзьям.
Подозреваемые вооружились ножами и вернулись в автосервис, где Аркади был уже один. Его стали избивать и во время драки наносить удары ножами. Затем приятели положили тело в багажник, подожгли бокс и велели третьему другу (который всё это время ждал их в машине) везти их в область. Тот, со слов Яна, об убийстве и поджоге не знал, всё происходило за закрытыми воротами гаража. В отбойник парни влетели из-за того, что их друг не справился с управлением. Сбежав с места аварии, все трое вышли через лес на грунтовку, вызвали такси и вернулись по домам.
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Напомним, трёх человек задержали после того, как в результате ДТП на трассе А121 "Сортавала" из их машины вывалилось тело мужчины. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. По предварительным данным, его хотели закопать в лесу, но туда не довезли. Всего в машине, которая по пути попала в ДТП, ехали три человека. Причастность к убийству третьего в данный момент устанавливается.
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