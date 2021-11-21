Политолог Безпалько предупредил о последствиях закрытия Польшей границы с Белоруссией

Власти Польши могут закрыть границу с Белоруссией, однако это лишь подтолкнёт Минск в сторону Москвы. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"В принципе, я допускаю, что поляки могут принять такие меры. Это ещё большее охлаждение отношений Белоруссии и Польши, ещё большее подталкивание Белоруссии в сторону России", — сказал политолог в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос о вероятности закрытия границы с Белоруссией.

По его оценке, Белоруссии это ничем не грозит, потому что страна "и так находится в изоляции". Он также напомнил, что против Минска вводится шестой пакет санкций, западные лидеры не признают Александра Лукашенко как президента, а экономические санкции всё больше подталкивают Белоруссию к дефолту. Саму Польшу этот возможный шаг может лишить экономического транзита, отметил Безпалько.

"Но это ударит не только по Польше, но и по тем, кто его осуществляет. По китайцам, например", — заявил он.

Политолог подчеркнул, что даже при снижении потока мигрантов иностранцы могут стать "предметом технического торга между Лукашенко и лидерами Евросоюза". Безпалько также привёл в пример ситуацию с мигрантами в Турции и предположил, что "в рамках этого торга" белорусский лидер может попросить денег на депортацию.