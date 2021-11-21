Певец Джеймс Блант рассказал, как Британия чуть не развязала третью мировую войну

Известный британский музыкант и автор мирового хита You're Beautiful Джеймс Блант рассказал, как стал участником событий, которые едва не закончились третьей мировой войной. Об этом пишет издание Daily Express.

По словам Бланта, до музыкальной карьеры он служил офицером-разведчиком в войсках Великобритании. Поскольку в 1999 году страна уже являлась членом НАТО, по службе его занесло в Косово. Его подразделению был отдан приказ захватить аэродром, однако сложность была в том, что российские войска прибыли на указанное место первыми.

"Мне отдали прямой приказ выдавить оттуда около 200 русских. Я был командующим офицером, а за нами стоял мой отряд. Прямая команда пришла от генерала Уэсли Кларка и заключалась в том, чтобы одолеть их. При этом были использованы разные слова, которые нам показались необычными. По радиосвязи прозвучали такие призывы, как "уничтожить", — вспоминает музыкант.

Блант назвал ситуацию безумной и счёл приказ больше политическим решением, чем взвешенной военной тактикой. Офицер понимал, что подобные действия, вероятнее всего, развяжут полноценную войну с Россией. И когда Блант решил, что готов отправиться под трибунал за отказ выполнять указы руководства, в дело вмешался генерал.

"К счастью, потом заговорил генерал Майк Джексон, чьими точными словами были: "Я не хочу, чтобы мои солдаты несли ответственность за начало третьей мировой войны". Он сказал, почему бы нам не успокоиться, ну, вы знаете, окружить аэродром вместо этого", — вспомнил слова высокопоставленного военного музыкант.