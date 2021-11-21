Песков назвал учения НАТО в Чёрном море "душераздирающим зрелищем"

Прикрываясь учениями НАТО в Чёрном море, Украина пытается добиться силового решения своих собственных проблем в Донбассе, что может повлечь печальные последствия для всей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Россия-1".

"Добивается она этого, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Чёрном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится всё больше и больше. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечёт самые, самые серьёзные последствия", — сказал Песков.