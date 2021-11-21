НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков назвал учения НАТО в Чёрном море "душераздирающим зрелищем"

По его мнению, Киев видит решение всех своих проблем только через привлечение вооружённых сил Запада.

21 ноября, 12:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/photos/1974600842743176/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВМС ЗС України</a></p>

Фото © Facebook / ВМС ЗС України

Прикрываясь учениями НАТО в Чёрном море, Украина пытается добиться силового решения своих собственных проблем в Донбассе, что может повлечь печальные последствия для всей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Россия-1".

"Добивается она этого, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Чёрном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится всё больше и больше. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечёт самые, самые серьёзные последствия", — сказал Песков.

Путин: Запад очень поверхностно относится к предостережениям РФ о красных линиях

Путин: Запад очень поверхностно относится к предостережениям РФ о красных линиях

Ранее Лайф сообщал, что военный эксперт Болтенков посочувствовал Киеву из-за "скромных" учений НАТО в Чёрном море. По его словам, власти Украины рассчитывали на гораздо более серьёзное выражение поддержки.

Псаки: Вашингтон приветствует слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

Псаки: Вашингтон приветствует слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1